Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.17 Aralık 2018 Pazartesi 15:33
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken, Galatasaray Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
Son 32 turunda Fenerbahçe Rus ekibi Zenit ile eşleşirken, Galatasaray Portekiz ekibi Benfica ile eşleşti.
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