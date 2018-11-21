Fenerbahçe PUBG Takımı, resmen duyuruldu

Fenerbahçe Spor Kulübüe- spor takımları arasına bir yenisi daha ekledi. Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Fenerbahçe PUBG takımı resmi olarak duyuruldu.

Fenerbahçe PUBG takımı resmi olarak duyuruldu

Başarılı Battle Royale oyunu ile e-spor dünyasında mücadele edecek olan spor kulübü, dijital ortamdaki rekabetine de son hız devam ediyor. Amatör dallarda kazandığı başarılarla tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe PUBG takımı ile yeniden büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Dünya çapında büyük kulüpler teker teker eSpor alanında kendilerini öne çıkartacak hamleler yapıyorlar. Son zamanlarda dünya genelinde bir hayli popüler hale gelen e-spor dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Söz konusu bu gelişmeye paralel olarak e-spor ile uğraşan oyuncularda dudak uçuklatan paralar kazanmaya başladılar.

Beşiktaş’ın ardından 2016 yılında ilk olarak e-spor evrenine adım atan spor kulübü şimdi ise yoluna efsanevi Battle Royale oyunu için kurmuş olduğu takım ile devam ediyor.

Yapılan resmi duyuru ile takımı tanıtan spor kulübü, takımda yer alan isimleri de açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre yeni kurulan takımda yer alan isimler ise şöyle;

Arif “Marco Delvecchio” Güllü

Onur “Kalimdor” Uzunbayır

Bilal “theBSD” Duman

Rüzgar Tugay “XONK” Başoğlu

Team Griffins adı ile mücadele eden kadroyu transfer ettiğini açıklayan 1907 Fenerbahçe, oldukça iddialı geliyor. Peki siz bu takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmından aktarabilirsiniz.