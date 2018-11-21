THY- Banjul
0553 313 94 23

Fenerbahçe PUBG Takımı, resmen duyuruldu

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla, Fenerbahçe PUBG takımı resmi olarak duyuruldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:38
Fenerbahçe PUBG Takımı, resmen duyuruldu

Fenerbahçe Spor Kulübüe- spor takımları arasına bir yenisi daha ekledi. Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Fenerbahçe PUBG takımı resmi olarak duyuruldu.

Fenerbahçe PUBG takımı resmi olarak duyuruldu

Başarılı Battle Royale oyunu ile e-spor dünyasında mücadele edecek olan spor kulübü, dijital ortamdaki rekabetine de son hız devam ediyor. Amatör dallarda kazandığı başarılarla tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe PUBG takımı ile yeniden büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Dünya çapında büyük kulüpler teker teker eSpor alanında kendilerini öne çıkartacak hamleler yapıyorlar. Son zamanlarda dünya genelinde bir hayli popüler hale gelen e-spor dünyası her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Söz konusu bu gelişmeye paralel olarak e-spor ile uğraşan oyuncularda dudak uçuklatan paralar kazanmaya başladılar.

Beşiktaş’ın ardından 2016 yılında ilk olarak e-spor evrenine adım atan spor kulübü şimdi ise yoluna efsanevi Battle Royale oyunu için kurmuş olduğu takım ile devam ediyor.

Yapılan resmi duyuru ile takımı tanıtan spor kulübü, takımda yer alan isimleri de açıkladı. Yapılan resmi açıklamaya göre yeni kurulan takımda yer alan isimler ise şöyle;

Arif “Marco Delvecchio” Güllü
Onur “Kalimdor” Uzunbayır
Bilal “theBSD” Duman
Rüzgar Tugay “XONK” Başoğlu

Team Griffins adı ile mücadele eden kadroyu transfer ettiğini açıklayan 1907 Fenerbahçe, oldukça iddialı geliyor. Peki siz bu takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmından aktarabilirsiniz.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:38
  1. Fenerbahçe
  2. Fenerbahçe PUBG takımı
  3. e-Spor
  4. Resmi duyuru
  5. PUBG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere’nin kamu borçlanması beklentinin üzerine çıktı
    1. İngiltere’nin kamu borçlanması..
    2. Ordu'da hurda yüklü kamyonet dereye..
    3. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    4. Bilişim Zirvesi'18
    5. Trump'tan Mercedes, Volkswagen ve..
    6. Instagram'da bunu yapan yandı!..
    7. TBMM KİT Komisyonu
    8. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    9. En fazla kaybettiren BES fonları
    10. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    11. BES fonu istatistikleri
    12. En fazla kazandıran BES fonları
    13. Kategorilerine göre en fazla..
    14. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    15. Kategorilerine göre en fazla..
    16. Gomis, Fenerbahçe'yi resmen açıkladı!
    17. "Boluspor maçı bizim için final..
    18. En fazla kazandıran yatırım fonları
    19. PKK ve DAEŞ takasa girdi
    20. Ibrahimovic'in yeni adresi belli oldu
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!