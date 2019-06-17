Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in sözleşmesi yenilendi17 Haziran 2019 Pazartesi 13:51
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi yenilendi.
Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, Zoran Terzic'in yeni sezonda da Fenerbahçe Opet'in başında yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın antrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Başarılar ve nice kupalara Terzic!" ifadeleri kullanıldı.
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