Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in sözleşmesi yenilendi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi yenilendi. Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, Zoran Terzic'in yeni sezonda da Fenerbahçe Opet'in başında yer alacağı belirtildi. Açıklamada, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın antrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Başarılar ve nice kupalara Terzic!" ifadeleri kullanıldı.



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