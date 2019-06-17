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Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in sözleşmesi yenilendi

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:51
Fenerbahçe Opet'te antrenör Terzic'in sözleşmesi yenilendi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesi yenilendi.

Sarı-lacivertli kulüpten açıklamada, Zoran Terzic'in yeni sezonda da Fenerbahçe Opet'in başında yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, "2018-19 sezonunda Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın antrenörlüğünü yapan Zoran Terzic ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Başarılar ve nice kupalara Terzic!" ifadeleri kullanıldı.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:51
  1. Fenerbahçe Opet
  2. Voleybol
  3. Zoran Terzic

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