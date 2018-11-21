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Fenerbahçe, Maccabi FOX deplasmanında

- Sarı-lacivertli erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İsrail temsilcisine konuk olacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
Fenerbahçe, Maccabi FOX deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile karşılaşacak.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak maç, beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi FOX ise kötü başladığı THY Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:09
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  3. Maccabi FOX
  4. THY Avrupa Ligi

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