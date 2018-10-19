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Fenerbahçe kötü gidişe Sivas maçında dur diyecek mi?

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 8 maçında sadece 6 gol atan sarı-lacivertliler, 5 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı. Peki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim?

19 Ekim 2018 Cuma 10:03
Fenerbahçe kötü gidişe Sivas maçında dur diyecek mi?

Süper Lig’de bu hafta 9. Hafta maçları oynanacak. 20 Ekim Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 8 maçında sadece 6 gol atan sarı-lacivertliler, 5 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı. Peki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı saat 19:00'da oynanacak. Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılacak. 4 yenilgi 2 beraberlik 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada 8 puana sahip ve ligde 15. sırada yer almakta. Sivasspor ise ligde 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Sivasspor-Fenerbahçe maçı BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.  Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Fenerbahçe 6, Sivasspor 3 kez sevindi

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.  Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı. Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı. Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 10:03
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