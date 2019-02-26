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Fenerbahçe kalan maçları 2019 | Fenerbahçe kaçıncı sırada

Fenerbahçe, 23. Haftaki maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sezon başından beri kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle yeniden sahalara dönüş yaptı. Futbolseverlerin nefesini tutup büyük bir heyecanla izlediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 25 puanla Süper Lig’in 14 Sırasında yer alan Fenerbahçe küme düşmekten kurtulabilecek mi? Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Fenerbahçe hangi takımlarla oynayacak?

26 Şubat 2019 Salı 11:54
Fenerbahçe kalan maçları 2019 | Fenerbahçe kaçıncı sırada

Fenerbahçe, 23. Haftaki maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sezon başından beri kötü gidişini sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle yeniden sahalara dönüş yaptı. Futbolseverlerin nefesini tutup büyük bir heyecanla izlediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 3-3 eşitlikle sonuçlandı. 25 puanla Süper Lig’in 14 Sırasında yer alan Fenerbahçe küme düşmekten kurtulabilecek mi? Fenerbahçe'nin kalan maçları hangileri? Fenerbahçe hangi takımlarla oynayacak? 

Fenerbahçe'nin kalan maçları arasında hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe fikstürü siyah beyazlı taraftarların merakla araştırdığı konulardan bir tanesi. Süper Lig’de 23. haftayı geride bırakan futbolseverler şampiyonun kim olacağını daha şimdiden merak eder oldu. Süper Lig’in bitimine 11 hafta kala Fenerbahçe'nin önünde bir hayli zorlu maçlar bulunmakta. Ligde şu ana kadar 25 puan toplayan Fenerbahçe ligin 14. sırasında yer alması küme düşmesi korkusundan uzaklaşmış gibi görünüyor. Fenerbahçe Süper Lig 24. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde konuk edecek. Fenerbaçe Süper Lig 10 Mart'ta Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 14 Mart'ta Galatasaray derbi için sahaya inecek. Sarı Lacivertli takım 28 Nisan'da bu kez Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son maçını ise Antalyaspor ile yapacak. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçlarına ilişkin fikstürü

Fener maçı tarihleri

2.03.2019 Fenerbahçe-Ç. Rizespor

10.03.2019 Başakşehir- Fenerbahçe

17.03.2019 Fenerbahçe-Sivasspor

07.04.2019 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

14.04.2019 Fenerbahçe-Galatasaray

21.04.2019 Alanyaspor-Fenerbahçe

28.04.2019 Fenerbahçe- Trabzonspor

05.05.2019 Kasımpaşa-Fenerbahçe

12.05.2019 Fenerbahçe-Akhisarspor

19.05.2019 BB Erzurumspor-Fenerbahçe

26.05.2019 Fenerbahçe- Antalyaspor

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:54
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Erzurum
  5. Antalya
  6. Ankara
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