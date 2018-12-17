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"Fenerbahçe gerçekten tarihi bir kulüp"

- Zenit Sportif Direktörü Javier Ribalta: "(Fenerbahçe-Zenit eşleşmesi) Böylesine takımlara karşı oynamak daima zevklidir"- "Fenerbahçe gerçekten iyi bir takım. Düşme hattında olmayı hak etmiyorlar. İki ay sonra neler olacağını kimse kestiremez"- "Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamak çok zor. Turda her şey olabilir"

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:47
"Fenerbahçe gerçekten tarihi bir kulüp"


NYON (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rusya temsilcisi Zenit'in sportif direktörü Javier Ribalta, "Fenerbahçe gerçekten tarihi bir kulüp. Böylesine takımlara karşı oynamak daima zevklidir." dedi.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen son 32 turu kura çekiminde Zenit'i temsil eden Javier Ribalta, Fenerbahçe'yle eşleşmelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ribalta, "Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamak çok zor. Turda her şey olabilir. İlk maça bakacağız neler olacak." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarından çekinmediklerini belirten Ribalta, "Ama şu gerçek ki atmosfer çok iyi. Taraftarlar da çok tutkulu. Bizim taraftarlarımız da aynı şekilde. Rövanşı da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Ribalta, Fenerbahçe ile Avrupa kupalarında ilk defa karşılaşacaklarını anımsatarak, "Fenerbahçe gerçekten tarihi bir kulüp. Böylesine takımlara karşı oynamak daima zevklidir." dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de düşme hattında yer almasının kendileri açısından avantaj olup olmayacağına ilişkin ise Ribalta, "Belki Avrupa Ligi'ni kendi liglerinde karşılaştıkları sorunlardan kaçmak için kullanacaklar. Muhtemelen de şubat ayında daha iyi olacaklar. Çünkü Fenerbahçe gerçekten iyi bir takım. Düşme hattında olmayı hak etmiyorlar. İki ay sonra neler olacağını kimse kestiremez." değerlendirmesinde bulundu.

Ribalta, Fenerbahçe maçı öncesi transfer girişiminde bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, kura çekiminde Fenerbahçe'yi temsil eden kulübün dış ilişkiler direktörü Turgut Acar da "İstanbul'daki ilk maçta sıcak Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçeli ve Zenitli yetkililer aynı masada yemek yedi, kurayı değerlendirdi. Taraflar karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:47
  1. Fenerbahce
  2. Javier Ribalta
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Zenit

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