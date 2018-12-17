Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya temsilcisi Zenit ile eşleşti.

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17 Aralık 2018 Pazartesi 15:27
Günün Özeti
Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:27
Fenerbahçe
Futbol
son 32 turu
UEFA Avrupa Ligi
Zenit
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