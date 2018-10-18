Fenerbahçe Euroleague'de ağırladığı Khimki'yi yendi
Sarı-lacivertliler Gran Canaria’dan sonra Rus ekibini de mağlup etmeyi bildi.18 Ekim 2018 Perşembe 08:18
Basketbol THY Avrupa Ligi’ne Gran Canaria galibiyetiyle (97-72) giren F.Bahçe ikinci maçında ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki’yi de 93-85 yendi ve ikide iki yaptı. Hücumda çok iyi bir performans ortaya koyduğu ilk çeyreği 28-21 önde geçen temsilcimiz bu bölümde 12 şutta 10 isabet buldu. İkinci periyotta Kalinic’le sayılar bulan Sarı Kanarya soyunma odasına da 54-43 üstün döndü. 3. çeyreğe iyi başlayan ve 10-0’lık seri yapan Khimki farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-63 önde girdi. Bu çeyrekte Dixon’un (maçta 12 dk süre buldu) ipleri eline almasıyla maçı yeniden domine eden Obradovic’in takımı sahadan 93-85 galip ayrıldı
Maçı F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli futbolcular da izledi. Karşılaşmayı locasından ailesiyle takip eden Koç, futbolcuları Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Frey’i locasına davet etti ve birlikte destekte bulundu.
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