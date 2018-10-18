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Fenerbahçe Euroleague'de ağırladığı Khimki'yi yendi

Sarı-lacivertliler Gran Canaria’dan sonra Rus ekibini de mağlup etmeyi bildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:18
Fenerbahçe Euroleague'de ağırladığı Khimki'yi yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi’ne Gran Canaria galibiyetiyle (97-72) giren F.Bahçe ikinci maçında ağırladığı Rusya temsilcisi Khimki’yi de 93-85 yendi ve ikide iki yaptı. Hücumda çok iyi bir performans ortaya koyduğu ilk çeyreği 28-21 önde geçen temsilcimiz bu bölümde 12 şutta 10 isabet buldu. İkinci periyotta Kalinic’le sayılar bulan Sarı Kanarya soyunma odasına da 54-43 üstün döndü. 3. çeyreğe iyi başlayan ve 10-0’lık seri yapan Khimki farkı 1 sayıya indirdi: 54-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 66-63 önde girdi. Bu çeyrekte Dixon’un (maçta 12 dk süre buldu) ipleri eline almasıyla maçı yeniden domine eden Obradovic’in takımı sahadan 93-85 galip ayrıldı

Maçı F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli futbolcular da izledi. Karşılaşmayı locasından ailesiyle takip eden Koç, futbolcuları Hasan Ali Kaldırım, Berke Özer, Jailson, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Frey’i locasına davet etti ve birlikte destekte bulundu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:18
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