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Fenerbahçe eksik kadroyla çalıştı

- Sarı-lacivertliler, milli takımlarda bulunan futbolcular ve sakat oyuncular nedeniyle Spor Toto Süper Lig'deki Trabzonspor maçı hazırlıklarına 9 futbolcuyla devam etti

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:24
Fenerbahçe eksik kadroyla çalıştı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını eksik bir kadroyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda, milli takımlarda bulunan futbolcular ve sakat oyuncular nedeniyle 9 futbolcu yer aldı.

Milli takımlara giden Martin Skrtel, İslam Slimani, Roman Neustaedter, Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer, Andre Ayew, Mehmet Topal, Mauricio Isla, Yassine Benzia ve Diego Reyes takıma henüz katılmadı.

Antrenmanda takımla çalışan futbolcular ise kaleciler Harun Tekin, Erten Ersu ile Mathieu Valbuena, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Michael Frey, Barış Alıcı, Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira oldu.

Bu arada, Soldado ve Jailson, cezaları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Antrenmana koşu ve çabukluk çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu. Teknik sorumlu Koeman'ın da ısınma bölümünde takımla çalışması dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


- Hasan Ali Kaldırım yetişecek


Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın Trabzonspor maçında görev alabileceği belirtildi.

UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'le oynanan maçtan sonra sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Hasan Ali'nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Salonda bireysel çalışan Hasan Ali'nin, Trabzonspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.


- Tolga Ciğerci koşulara başladı


Fenerbahçe'de sakat futbolculardan Tolga Ciğerci, saha çalışmalarına başladı.

Sezon başı sarı-lacivertli takıma transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle antrenmanlara katılamayan Tolga, sahaya çıktı ve takımdan ayrı koşu yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Alper Potuk ve Şener Özbayraklı da antrenmanda yer almadı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:24
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