Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek!

Fenerbahçe takımı Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'ı sahada bekleyecek

03 Mayıs 2018 Perşembe 02:20
Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek!

57.DAKİKADA TATİL EDİLMİŞTİ 

19 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilen derbinin kalan 33 dakikası bugün oynanacak. Beşiktaş, TFF’nin ‘maç kaldığı yerden devam edecek’ açıklamasının ardından derbiye çıkmayacağını belirtmişti. Ancak, Sarı-Lacivertliler, tüm hazırlıklarını derbi oynanacakmış şekilde yaptı. Aykut Kocaman ve öğrencileri bu akşam sahaya çıkacak ve Beşiktaş’ın gelmesini bekleyecek. 

AĞIR CEZALAR KAPIDA 

Beşiktaş maça gelmezse hükmen yenik sayılacak. Siyah-Beyazlılar’ı başka cezalar da bekliyor. Beşiktaş, bu zamana kadar Türkiye Kupası maçlarından aldığı gelirleri iade edecek. Kara Kartal ayrıca gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak. Beşiktaş maça çıkmadığı zaman F.Bahçe finale yükselecek ve 9 Mayıs’ta Diyarbakır’da oynanacak olan finalde Akhisar’la karşılaşacak. Bugünkü maçın hakemi yine Mete Kalkavan olacak.

 

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 02:20
  1. Diyarbakır
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Sahaya çıkmama
  5. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz bakanın yeğenine PKK/YPG'den gözaltı
    1. İngiliz bakanın yeğenine PKK/YPG'den..
    2. Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na..
    3. Fatih Terim iki yıldız futbolcunun..
    4. Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek!
    5. Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi..
    6. TFF 1.Lig ekibinde beklenmedik ayrılık!
    7. Diriliş 117. bölüm fragmanı yayınlandı
    8. Flaş iddia! Şenol Güneş Portekiz..
    9. Halime Hatun neden Diriliş'ten..
    10. Galatasaray'dan transfer bombası!..
    11. İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    12. İsrail'den yeni İran iddiası: Nükleer..
    13. Bayram namazı nasıl kılınır?
    14. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
    15. Ramazan ayının önemi nedir?
    16. Kadir Gecesi ne zaman?
    17. Devler Ligi'nde finalin adı: Real..
    18. Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra..
    19. Georges Melies kimdir? Google'dan..
    20. Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan..
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı