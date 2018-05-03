Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek!

57.DAKİKADA TATİL EDİLMİŞTİ

19 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle 57. dakikada tatil edilen derbinin kalan 33 dakikası bugün oynanacak. Beşiktaş, TFF’nin ‘maç kaldığı yerden devam edecek’ açıklamasının ardından derbiye çıkmayacağını belirtmişti. Ancak, Sarı-Lacivertliler, tüm hazırlıklarını derbi oynanacakmış şekilde yaptı. Aykut Kocaman ve öğrencileri bu akşam sahaya çıkacak ve Beşiktaş’ın gelmesini bekleyecek.

AĞIR CEZALAR KAPIDA

Beşiktaş maça gelmezse hükmen yenik sayılacak. Siyah-Beyazlılar’ı başka cezalar da bekliyor. Beşiktaş, bu zamana kadar Türkiye Kupası maçlarından aldığı gelirleri iade edecek. Kara Kartal ayrıca gelecek sezon da Türkiye Kupası’na katılamayacak. Beşiktaş maça çıkmadığı zaman F.Bahçe finale yükselecek ve 9 Mayıs’ta Diyarbakır’da oynanacak olan finalde Akhisar’la karşılaşacak. Bugünkü maçın hakemi yine Mete Kalkavan olacak.