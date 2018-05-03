Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi iptal edildi
Beşiktaş, kaldığı yerden oynanmasına karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmadı. Hakem maçı iptal etti. Maçın sonucuna TFF karar verecek.03 Mayıs 2018 Perşembe 21:00
Fenerbahçe takımı yarıda kalan Beşiktaş maçı için bu akşam Ülker Stadyumu'na gitti ve 15. dakikaya kadar sahada bekledi. Beşiktaş sahaya çıkmayınca Sarı-Lacivertliler o sürede antrenman yaptı.
Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti.
Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
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