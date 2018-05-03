Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi iptal edildi

Fenerbahçe takımı yarıda kalan Beşiktaş maçı için bu akşam Ülker Stadyumu'na gitti ve 15. dakikaya kadar sahada bekledi. Beşiktaş sahaya çıkmayınca Sarı-Lacivertliler o sürede antrenman yaptı.

Hakem Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın gelmemesi nedeniyle Fenerbahçe - Beşiktaş kupa maçını bir kez daha tatil etti.

Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.