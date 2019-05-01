Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e tebrik Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de rakibi olan Anadolu Efes'i sosyal medyadan kutlarken, lacivert-beyazlı kulüp de cevap olarak "İyi olan kazansın." mesajını paylaştı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalarak rakibi olan Anadolu Efes'i tebrik etti. Sarı-lacivertli basketbol takımı sosyal medya hesabı Twitter'dan, İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı play-off çeyrek finalinde eleyen Anadolu Efes için "Final Four bileti alan Anadolu Efes'i tebrik ederiz. Vitoria'da görüşmek üzere!" mesajını paylaştı. Anadolu Efes de bu kutlama mesajına "Teşekkürler Fenerbahçe Beko. İyi olan kazansın!" diyerek cevap verdi. İki Türk takımı, 17 Mayıs'ta Dörtlü Final'in ilk maçında İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde karşı karşıya gelecek.

- Barcelona'dan kutlama

Barcelona, Türkçe Twitter hesabından Anadolu Efes'i kutladı. Kutlama mesajında, "Bükemediğin bileği öpeceksin. Tebrikler Anadolu Efes" ifadelerine yer verildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.