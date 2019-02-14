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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yıldırım Demirören’in göreve devam etmemesi gerekir"

IHAAW130426-SPO/14-02-2019- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yıldırım Demirören’in göreve devam etmemesi gerekir"14.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:09
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Yıldırım Demirören’in göreve devam etmemesi gerekir"

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:09
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