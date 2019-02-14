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Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 Şubat 2019 Perşembe 13:31
Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Atiker Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Daha sonra sahada gerçekleştirilen idmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının yapıldığı belirtildi. Antrenmanın aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:31
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