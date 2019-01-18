Fenerbahçe aradığı forveti İngiltere'de buldu! Sürpriz isim
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Javier Hernandez'e kanca attı.18 Ocak 2019 Cuma 14:03
Gözlerin forvet transferine çevrildiği F.Bahçe’de, Javier Hernandez sesleri… Daha önce Beşiktaş’ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı-Lacivertliler’e önerildi. Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti. Kulübüyle Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito’nun transferi için Slimani ve Soldado’dan birinin ayrılması gerekiyor.
YORUM YAZ