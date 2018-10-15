Fenerbahçe: 79 - OGM Ormanspor: 62
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 79-62 yendi.15 Ekim 2018 Pazartesi 22:16
Salon: Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç, Serhat Dülker
Fenerbahçe: Verameyenka 17, Birsel Vardarlı Demirmen 4, Plum 15, Tuğçe Canıtez 3, Vaughn 10, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 10, Hartley 10, Pelin Derya Bilgiç, Merve Arı
OGM Ormanspor: Dila Aşkın, Nilay Kartaltepe, Ruzickova 8, Henry 8, Copper 19, Damla Gezgin 5, Miray Şahin Yıldırım 9, Gardner 8, Naile Çırak 5, Özge Kavurmacıoğlu
1. Periyot: 30-15
Devre: 49-32
3. Periyot: 73-48
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