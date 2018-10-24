Felç hakkında bildiklerinizi test edin

Kadınların felce bağlı ölüm ihtimali erkeklerden daha yüksektir.

Doğru mu? Yanlış mı?

Evet doğru. Her yıl erkeklerden yaklaşık 60.000 daha fazla kadın felç geçiriyor.

Kadınlar erkeklerden daha çok yaşadıklarından, her yıl erkeklerden daha fazla kadın felçten ölüyor. Erkekler daha genç yaşlarda felç geçirmeye meyilliler, bu yüzden sağ kalım oranı daha yüksek. Kadınlar yaşlandıklarında felç geçirmeye meyilliler ve ölüm oranları daha yüksek.

Felcin en önemli değiştirilebilir risk faktörü yüksek tansiyondur.

Doğru mu? Yanlış mı?

Evet, doğru. Yüksek tansiyonlu insanlar daha yüksek bir risk taşır. İlk felcini geçirmiş çoğu insanın tansiyonu 160/95’ten yüksektir. Normal tansiyon 120/80’in altındadır. Tansiyonunuzu düşürmek riskinizi azaltır. Tansiyonları 120/80’in altında olan insanlar yüksek tansiyonluların taşıdığı hayat boyu felç riskinin yaklaşık yarısına sahiptir.

Felç geçiren çoğu insan hayatta kalmaz.

Doğru mu? Yanlış mı?

Yanlış çünki, çoğu insan felç sonrasında hayatta kalır. Her yıl yaklaşık 700.000 insan yeni veya nükseden bir felç geçirir ve bunların 160.000’i ölür. Bugün, felçten sonra sağ kalan 4 milyondan fazla insan çoğunlukla fizik, konuşma ve uğraş terapileri yardımıyla sağlıklarını yönetir. Yine de, felç kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü en yaygın ölüm sebebi olmayı sürdürüyor.

Sigara ile risk 2 kat hele çay kahve eşliğinde olursa 3 kat artıyor

Her gün sigara içen insanlar felç risklerini iki katına çıkarır.

Doğru mu? Yanlış mı?

Doğru. Çünki sigara içmek çoğu insanın düşündüğünden daha da büyük bir risk faktörü. Sigara içenler, içmeyenlerden iki kat fazla risk taşıyor. Bunun sebebi sigara içmenin damarların duvarlarına zarar vermesi ve arterlerdeki sertleşmeyi artırması ki bu, felcin önemli bir risk faktörü. Sigara tiryakileri sigarayı bıraktıklarında ancak iki ila dört yıl sonra felç riskleri düşüyor. Sigaranın yanında çay veya kahve içmek ise riski 3 kat artırıyor.

Felç 65 yaşın altındakilerde nadiren gerçekleşir.



Doğru mu? Yanlış mı?

Doğru. Felç geçirme olasılığı 55 yaşından sonra her on yılda yaklaşık olarak iki katına çıkar. Felç herkesin başına gelebilir. Ne kadar yaşlıysanız riskiniz o kadar yüksektir. Felçlerin tam yüzde 34’ü 65 yaşın altındaki insanlarda gerçekleşir.

Erken felcin sebebi nedir? Araştırmacılar, 18 ile 49 yaş arasında felç geçirmiş insanları inceledi ve şu ana faktörleri buldu: Yüksek tansiyon, diyabet, sigara kullanımının devam etmesi ve alkollü içecek. Ayrıca orak hücre anemisi olan insanların da erken felç riski daha yüksektir.