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"Federasyon bünyesindeki 60 branşa gerek yok"

- Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu:"Okul sporlarının branş sayısı 53 ancak yakında bu 60'ı bulacak. Bize göre burada bir mantık hatası var"- "25 milyon öğrencimizden, 18 milyonu ortaöğretim kurumlarında. Şu anda biz sadece bunların 980 binine ulaşmış durumdayız"

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:18
"Federasyon bünyesindeki 60 branşa gerek yok"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, "Okul sporlarının branş sayısı 53 ancak yakında bu 60'ı bulacak. Bize göre burada bir mantık hatası var." dedi.

Ömür Fatih Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul sporlarında branş sayısının 60'ı bulacağına dikkati çekerek, "Okul sporlarının evrensel amacı gençliğe sahip olmak ve gençliği korumak faaliyetidir. Okul sporlarının branş sayısı 53 ancak yakında bu 60'ı bulacak. Bize göre burada bir mantık hatası var. Bu branşlar belirlenirken federasyonun herhangi bir görüşü alınmıyor. Bunu tamamen Spor Genel Müdürlüğü (SGM) yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Federasyon bünyesindeki 60 branşa gerek yok." diyen Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak 10-15 branş belirleyelim ve tüm bölgelerde minimum 3 branşa öğrenci okulu bitirirken hakim olsun. Zaten Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) 3 temel branşı var. Bunlar yüzme, atletizm ve cimnastik. Bu branşlar sporun temelini oluşturuyor. Biz bunu almak istiyoruz. Bu branşlar herkesin kabul ettiği temel branşlar."


- "Biz neden diğer 15 milyon öğrenciye ulaşamıyoruz"


TOSF Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, temel hedeflerinin birinciyi aramak olmadığını belirterek, "Biz kurgumuzu bunun üzerine yaptık. 25 milyon öğrencimizden, 18 milyonu ortaöğretim kurumlarında. Şu anda biz sadece bunların 980 binine ulaşmış durumdayız. 16 milyonluk hedef kitle içinde yüzde 10 bile değil. Biz neden diğer 15 milyon öğrenciye ulaşamıyoruz. Bunu araştırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Mücadele sporlarının ortaokullarından uzak tutulması gerektiğinin de altını çizen Karakullukçu, "Çünkü bu spor bizim okullarda hedeflerimize hizmet etmiyor. Sporun temel prensibi barış, sevgi ve kardeşlik. Biz yurt içi okul sporlarından olimpiyat yarışması sonucu bekliyoruz. Avrupa ve ABD bu işi böyle yapmıyor. Onların organizasyonları festival havası içinde geçiyor." diyerek görüşlerini açıkladı.


- "Maalesef spor bizde meslek olarak gösteriliyor"


Öğrencileri kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korumak, başarılı sporculara sahip çıkmak için mücadele ettiklerini anlatan Karakullukçu, şöyle konuştu:

"Temel perspektif bu. Temel hedefimiz sportif farkındalığın ve sportif kültürün arttığı, sadece beden eğitimi derslerine indirgenmeyen, okulların ders dışı zamanlarda da canlanabileceği organizasyonlar icra etmek. Yurt içinde başarılı olan sporcuları federasyon olarak sadece yurt dışına götürüyoruz. ISF organizasyonlarına Türkiye adına bir katılım sağlıyoruz."

İlkokullardaki hedef kitlelerinin 10 milyon öğrenci olduğuna dikkati çeken Karakullukçu, "Ancak bizim organizasyonlarımıza 100 veya 200 bin öğrenci katılıyor. Hedef kitlemiz 24 milyon ise biz 20 milyona spor kültürünü, spor yapmayı ya da sportmence davranışı öğretmek istiyoruz. Bunun yeri de okullar olsun istiyoruz. Maalesef spor bizde meslek olarak gösteriliyor. Gelişmiş ülkelerde bunun böyle olmadığını görüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:18
  1. Okul Sporları Federasyonu
  2. TOSF
  3. Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu

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