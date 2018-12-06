THY- Euroleague
0553 313 94 23

Feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın öldü

Ordu'da yolun karşısına geçmek isteyen 33 yaşındaki Ayşe Özcan'a otomobilin çarptı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:21
Feci kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen genç kadın öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ordu-Samsun karayolu Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen kazada, dolmuştan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 33 yaşındaki Ayşe Özcan'a, Emrah Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan Ayşe Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları Özcan'ın cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi.

Fatsa ilçesinde bir eczanede çalıştığı öğrenilen Ayşe Özcan'ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonucu sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:21
  1. Emrah Erdoğan
  2. Ahmet Altay
  3. Ayşe Özcan
  4. Samsun
  5. Fatsa
  6. Ordu
  7. Fatsa Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var" konferansı
    1. "Türkiye'nin Geleceği İçin Çare Var"..
    2. Türk çete liderinin katilleri yakalandı
    3. Türkiye-Moldova karşılaşması..
    4. Uluslararası Sivil Havacılık Günü
    5. AK Parti Ağrı ilçeleri belediye başkan..
    6. Oktay, KKTC Başbakanı Erhürman ile..
    7. Kahramanmaraş'ta acı ölüm!..
    8. Türkiye, İran'da yaşanan terör..
    9. Türkiye-Moldova maçının stadı belli..
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. Berkez Özer, siftah yaptı!
    12. Türkiye'den İran açıklaması!..
    13. Bağdat'ta Sadr'a bağlı askeri yetkili..
    14. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    16. İtalya'dan Libya'nın darbeci generali..
    17. Yılmaz Vural maça yine damga vurdu!..
    18. Maçın ardından
    19. AK Parti Siirt ilçeleri belediye..
    20. Arsene Wenger bombası patladı! İşte..
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Barış Özcan’ın FETÖ bağlantısı mı var?.. 15 Temmuz’da paylaştığı videoyu bir de bu açıdan izleyin!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller