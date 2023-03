Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye ağır hakaret!

İki senede 4-5 kez görüş değiştirip her seferinde farklı birini cumhurbaşkanı olarak görmek isteyen Fazıl Say, son olarak Kılıçdaroğlu'nda karar kılmıştı. Bu andan itibaren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tavır takınan Say, bu kez İnce'ye mağara adamı benzetmesi yaparak ağır hakaret etti.