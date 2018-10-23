Fayans temizliği nasıl yapılmalı?

Özellikle derz araları dediğimiz fayansların ek yerlerindeki kısımları temizlemek apayrı bir dert olduğundan bu konuyla ilgili her yöntemi denemekten çekinmiyoruz.

Marketlerin temizlik reyonlarında bolca bulunan fayans temizliği kimyasalları hem zehirli, hem de pahalı olmaları sebebiyle tercih edilmemekte.

Oysa evde yapacağımız birkaç küçük işlem sonrasında kendi temizlik malzememizi üretmemiz daha kolay olacaktır. Üstelik temizlemesinin yanı sıra parlatma işinde de çok başarılı olduğunu deneyince kendi gözlerinizle göreceksiniz.

Limon ve sirke kolaylığı

1 lt suya yarım su bardağı sade maden suyunu ekleyiniz. 1 fincan limon suyu ve yarım fincan beyaz sirkeyi de ekledikten sonra iyice karıştırınız. Yapmış olduğunu karışımı derz aralarına bir fırça yardımı ile sürünüz. Fayansların dış yüzeyini de yine telli yapıdaki herhangi bir malzemeyle ovarak temizleyiniz.

Evde kendinizin yapmış olduğu bu karışımın marketlerde satılan pahalı temizlik kimyasallarından daha kaliteli bir sonuç verdiğini göreceksiniz. Bu yöntemle ayrıca ekonomik olarakta inanılmaz bir tasarruf sağlayacaksınız. Ayrıca bu yöntem ile fayanslarınızın kararma süresi fark edilir bir biçimde uzayacaktır.

Diğer ve kesin çözüm derz kalemi..

Hırdavatçılardan satın alacağınız kaliteli bir derz kalemi dakikalar içinde kirli araları özel bir maddeyle kaplar ve ilk günkü görünümüme kavuşmasını sağlar. Hızlı kurur, kokusuz formülü ile derz dolgularını yeniler ve geride temiz, düzgün bir çizgi bırakır.