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Fayans temizliği nasıl yapılır?

Fayanslardaki kararma hem mikrop yuvaları olur hem de göze de kötü görünür. Peki nasıl temizlenir?

23 Ekim 2018 Salı 20:35
Fayans temizliği nasıl yapılır?

DERZLER NİÇİN KARARIR?

Islak zeminlerde kullanılan fayansların derzleri zamanla kararıp temizlemesi güç bir hal alıyor. Görüntüleri de fayans desenlerinin ahengine gölge düşürüyor.

Derzlerin kararmasının başlıca sebebi mutfak ve banyo gibi yerlerde kullanılmaları ve nemle temas ederek oksitlenmeleridir. Derz malzemesindeki kimyasallar su ile temas ettikçe, ev ne kadar düzenli temizlense de oksitlenip renk değiştirmektedir. Derzlerin hızlı ve derin renk değişimlerine uğramaması için fayansların mümkün olduğunca kuru tutulması faydalı olacaktır.

DİŞ FIRÇASI İLE TEMİZLENİR Mİ?

Uzun yıllar derzlere biriken kirlerle ve değişen derz rengini temizlemek ile mücadele eden hanımlar, derzleri kullanılmayan bir diş fırçasına damlatılan deterjan ile fırçaladıklarında ışıl ışıl sonuç aldıklarını söylüyorlar. Herkesin uygulayabileceği bu ucuz ve pratik yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta kullanacağınız deterjanın derz dolgusunu eritmiyor olması. Bunun için de köşelerde kalmış kör noktadaki bir fayans arasında deneme yaparak tercih ettiğiniz deterjanın derzleri eritip eritmediğini görebilirsiniz.

Fayans aralarının temizliğinde tek seçeneğimiz diş fırçası değil. Diğer yöntemler de şu şekilde sıralanıyor;

  • Yeni nesil temizlik teknolojisi buharlı temizleme makineleri

  • Deterjan kullanmak istemeyenler için organik çözüm; fırça ve sirke birlikteliği

  • Su ve taş sodası karışımı ile derzleri ıslatıp silmek

  • Domestos ve diş fırçası birlikteliği

  • Temiz olmasına rağmen inatla çıkmayan siyahlıklar için; plastik boya ve fırça ile boyamak

  • Yine inatçı siyah renklenmeler için; derz kalemi uygulaması.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 20:35
  1. fayans temizliği
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