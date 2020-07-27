Fatih Tezcan'dan Ayasofya ve kılıç yorumu: Esas mesaj ve mesele bu

Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen daha sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya Camii ile ilgili olarak, hazımsızların saldırısı devam ediyor.

Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı iftirası atılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek yazar Fatih Tezcan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tezcan, "Ali Erbaş’a saldırıların sebebi Fatih’in Atatürk’e laneti değil, o bahane. Gerçek sebep bu kılıç. Kılıcı herkes ‘Osmanlı Fetih Geleneği’ diye yorumladı. Doğru ama eksik. Silah gösterilen hutbeler, ancak ‘Şeriat’ın hür olarak uygulandığı yerlerde’ verilir. Esas mesaj ve mesele bu." dedi.

Erbaş iftiraya cevap verdi

Ayasofya'daki cuma hutbesinde, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" sözleri nedeniyle Atatürk'ü hedef aldığı iftirası atılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter. 'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah’ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya’yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil" dedi.