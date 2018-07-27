'Fatih Terim'i dövdüm' demişti ama gerçek ortaya çıktı

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınmasına neden kebapçı davasının tutanakları ortaya çıktı. Gazeteci Atilla Türker'in paylaştığı ifadelerde Fatih Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığı ve tokatladığını söylediği görülüyor.

İşte tutanaklarda yer alan ifadelerden Fatih Terim'e ait bazı bölümler;

FATİH TERİM: SELAHATTİN AYDOĞDU'YA ÖNCE YUMRUK ATTIM SONRA TOKATLADIM

"Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve 'Beni çağırıyordun, Selo geldim' dedim. O benim oraya geleceğimi tahmin etmediğinden beni görünce korktu ve panikleyerek 'Hocam müşteriler var, isterseniz içeride konuşalım' dedi. Bunun üzerine Selahattin Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve hemen sonra da kendisini tokatladım."

"Biz ayrılırken Selahattin Aydoğdu’nun restaurantındaki garson, komi ve çalışanlar döner bıçağı, satır, şiş ve sopalarla bize doğru saldırmaya çalıştığından damadımın kızkardeşi ile ortak olduğu Beeves isimli iş yerinin çalışanları da onlara doğru yürüdü ve aralarında bir arbede çıktı."

Selahattin Aydoğdu'ya ait bazı bölümler;

SELAHATTİN AYDOĞDU: TERİM BANA SALDIRDI, DAVACIYIM

"Fatih Terim, damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, "Ben geldim" dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Bana yumruk atan, darp eden ve hakaret eden Fatih Terim'den davacı ve şikayetçiyim. Benim bu yaşanan olaylardan dolayı iş yerimin imajı zedelenmiştir. 25 yıllık prestijimi olumsuz etkilemişlerdir. Beni telefon ile tehdit eden, iş yerime gelerek iş yerimi basan, bana yumruk atan, beni darp eden ve bana hakaret eden Fatih Terim'den ve beraberinde iş yerime gelerek masa ve sandalyelerimi kırarak zarar veren, bana fırlatan, iş yerimi basan Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve ismini bilmediğim 1.65 boylarında sakallı 50-55 yaşlarındaki şahıstan davacı ve şikayetçiyim."