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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye kanca: Oynatmıyorsanız bize verin

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasray'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Terim'in Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'yı istediği öğrenildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye kanca: Oynatmıyorsanız bize verin

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" sözü gündem yaratmıştı. Çok konuşulan bu ifadelerin ardından İmparator'un kimi istediği konusunda tahminler havada uçuşurken en çok öne çıkan isim Ozan Tufan olmuştu. Ancak Terim, sonrasında yaptığı açıklamada bu ismin Ozan olmadığının altını çizerken merakla beklenen isim ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre tecrübeli çalıştırıcı, ezeli rakiplerinin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena'yı istiyor.

İLK 11'DE DÜŞÜNÜLMÜYORSA...

Kanarya'da geçen sezon fazla şans bulamayan tecrübeli oyuncunun durumu bu sezon öncesi de belirsizliğini koruyor. Yıldız ismin yine ilk 11'de düşünülmemesi halinde kendilerinde forma giymesini isteyen Terim, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde Valbuena'nın çok yönlülüğünden ve tecrübesinden faydalanmak istiyor. İki takım arasında henüz hiçbir temas olmazken önümüzdeki günlerin neler göstereceği merak konusu.

(HT)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:59
  1. Fatih Terim
  2. Ozan Tufan
  3. Mathieu Valbuena
  4. Kanarya
  5. Süper Lig
  6. Şampiyonlar Ligi

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