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Fatih Terim onayladı! Napoli'nin yıldız futbolcusu Galatasaray'a geliyor

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Galatasaray İtalya Serie A takımlarınan Napoli'de forma giyen Marko Rog'u transfer etmek için girişimlere başladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 02:09
Fatih Terim onayladı! Napoli'nin yıldız futbolcusu Galatasaray'a geliyor

Badou Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerinde aşama kaydedilememesi üzerine Terim dostluk bağlarını devreye soktu. Daha önce Milik’in kiralanması için izin aldığı Carlo Ancelotti’yi bu kez de Marko Rog için aradı.

Hamsik’in takımdan ayrılmaması ve 30 milyon euro’ya Ruiz’in transfer edilmesinin ardından Zielinski ve Allan’ın da arkasına düşen Hırvat 8 numarayı kiralamak istediğini söyledi. Daha önce Milik için izin veren Ancelotti bu kez de Rog için aynı kıyağı yaptı.

Milik’i G.Saray’a gelmeye ikna edemeyen Terim, Rog için yakın dostu olan Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic’i devreye soktu. Bilic, Rog’la görüştü ve 1 sezon için G.Saray’la Şampiyonlar Ligi’nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 02:09
  1. Galatasaray
  2. Marko Rog
  3. Napoli
  4. İtalya Serie A

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