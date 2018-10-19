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Fatih Terim: Hayat devam ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 23:31
Fatih Terim: Hayat devam ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı sonrası sakatlanan oyunculardan dert yandı.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce de ifade etmiştim, herhalde tecrübemiz bize onu konuşturdu. Milli takımlardan dönen oyuncularımız, uzun yolculuklar, 24 saat yolda olan var, oynadıkları milli maçlar, 10 günlük ara sıkıntı yaratıyor. Bir devrede 3 oyuncu sakatlanan var mıdır, uzun yıllardır görmedim. Sonuç itibariyle puan kaybettik. Maça geldiğimizi zannetmiştik ama sakata gelmişiz. "Kaybetmedik ama kazanamamak hoş bir şey değil. Bu arada sağlık ekibimiz hasar tespitini bir yapsın ki, tetkiklerden sonra sağlıklı bir sonuç söyleyelim herkese. Milli takımlardan dönenleri anladım ama Fernando'yu anlamış değilim. Derin olmayan kadrolarda her oyuncunun sakatlığı problem. Hayat durmuyor, devam ediyor. Seyircimizden de bir ricam olacak. Çabuk oyuna teşvik etmek maalesef onları geriyor. Bazen top almak istemiyorlar. Bu oyunun bir başlama, bir geliştirme ve bir sonuçlandırma yeri var. Bunları geçmek için bir çalışma şekliniz ve bir anlayışınız olması lazım. Taraftarın itici gücü, arzu ve isteğin baskı haline dönüşmesi bazen çok top kaybımıza neden oluyor."

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 23:31
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Bursaspor

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