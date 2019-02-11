Fatih Terim: Ben 10 maç ceza yerken...

Karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Sezonun en istekli maçını oynadık. Maçın kalitesi de çok yüksekti. İlk 20-30 dakika çok yüksek tempoyla oynadık. Maçın genelinde direk oynayan, direk pozisyona giren, oyunu kontrol eden bizdik. 3 puan önemli ama oyuncular oynadığı oyundan zevk aldı" dedi.



Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan deneyimli teknik adam, "13 hafta büyük bir zaman dilimi. Burada bizi ilgilendiren, kendi yaptıklarımız. Puan kaybetmememiz gerekiyor. Başlarken de üç kulvarda başladık, şimdi de üç kulvarda devam ediyoruz. Benfica maçı bundan daha zor geçecek, inşallah geçmez. Sonra üç gün sonra Kasımpaşa. Umuyorum sakatlık olmaz, Ümit ederim az ceza yeriz." ifadelerini kullandı.

Terim'in basın toplantısı açıklamaları ise şu şekilde:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından Kulüpler Birliği'ne gönderme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Konyaspor maçının ardından hakem Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın düdüğünü asmasını, TFF'nin istifa etmesini istemişti. Ancak Kulüpler Birliği'nde yer alan 17 kulüp, Galatasaray'ın açıklamasına cevap vererek, bu yaklaşımın yanlış olduğunu dile getirmişti.



Trabzonspor maçı sonrası Fatih Terim'e bordo-mavili takımın, hakem kararlarını sert şekilde eleştirdiği söylenmesi üzerine Terim "Hakemler de insandır, hata yapabilir, olaya öyle bakmak lazım. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim, diğerinden de 7 maç. Hakemler de insandır hata yapabilirler." ifadelerini kullandı.



Kulüpler Birliği'ne gönderme yapan Fatih Terim, daha sonra Trabzonspor maçında iyi oynayan taraf olduklarını belirterek, futbolcularının hakkının verilmesi gerektiğini belirtti.