Fatih Portakal'dan tepki çeken çıkış

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'da ilk hutbeyi irad etti. Erbaş, hutbede, "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar." ifadelerini kullandı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Ayasofya Vakfiyesindeki lanetini hatırlatan Erbaş'a organize linç kampanyası başlatıldı.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal da, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin açılışında okuduğu hutbenin M. Kemal'e hakaret olduğu iddiasında bulundu ve Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olmasının laiklik için büyük tehlike olduğunu öne sürdü.

Portakal, sosyal medya hesabından "O kadar aşikar ki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhuriyet, kurucuları ve ilkelerinden hiç haz duymuyor. Adeta karşı mücadelenin verilmesi gereken yapılar olarak görüyor. Cumhuriyet kurumunun başında bu zihniyette bir ismin bulunması laiklik için de büyük tehlike... Hem vergimden maaşını alacak ve hem çıkıp değer verdiğim değerlere hakaret yağdıracak. Ve hala o makamda oturmaya devam edecek. Hep bir takiye... Sizi protesto ediyor ve kınıyorum.." şeklinde tepki çeken sözler sarf etti.

İşte o tweetler: