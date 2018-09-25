Fatih hoca Galatasaray'ın Brezilyalılarından memnun değil!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, “Verdiğimiz şansa özen göstermeliler” dediği futbolcuların başında Brezilyalı isimler yer alıyor. Akhisar karşısında Mariano’nun kötü hali dikkat çekerken, Fernando da eski günlerini arattı. Maicon’un da devre arası gitmesi bekleniyor.

Skorer'de yer alan habere göre, Akhisar karşısında alınan ağır yenilgi, teknik direktör Fatih Terim’in sabrını taşırırken, bazı isimler kredilerini iyice tüketti. Tecrübeli teknik adamın gözünden düşen isimlerin çoğunluğunun Brezilyalı olması dikkatlerden kaçmadı.

MARİANO HEDEF TAHTASINDA

Bunların başında da Mariano geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Akhisar’da 90 dakika şans verdiği Sambacının performansını hiç beğenmedi. Formasını Linnes’e kaptıran ve son Lokomotiv Moskova maçında da kulübede olan Mariano’nun kötü oyunu rahatsızlık yarattı.

"VERDİĞİMİZ ŞANSA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

Terim, Linnes’in cezalı, sakat veya çok formsuz olmadıkça bundan sonra Mariano’ya kolay kolay şans vermeme kararı aldı. Teknik direktör Fatih Terim’in Akhisar maçından sonraki, “Verdiğimiz şansa özen göstermeliler” demesindeki hedefinin Brezilyalı futbolcu öğrenildi.

3 BREZİLYALININ PERFORMANSINDA DÜŞÜŞ VAR

Mariano kadar olmasa da istenen çizgiden uzaklaşan diğer futbolcu da Brezilyalı Fernando oldu. Akhisar maçında tecrübeli futbolcu da beklenen performansı sergileyemedi. Ayrıca Lokomotiv Moskova maçında olduğu gibi yine kulübede oturan bir diğer Brezilyalı Maicon da büyük ihtimal devre arasında satılacak. Yakın dost olan 3 Brezilyalının performansındaki bu düşüş ve isteksizlik dikkatlerden kaçmadı.

Futbolcuların performansları mercek altına alınırken, Terim’in Fernando’yu oynatmaya devam edeceği, Maicon’un kazanılması için çaba harcanacağı öğrenildi. Ancak Mariano konusunda katı bir tavır takınılacağı vurgulandı.