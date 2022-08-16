Fatih Altaylı 6'lı masanın aday açıklama planını yazdı! 'Büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener..'

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20223 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 6'lı masanın seçim planına ilişkin iddialarını aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen Altaylı, yazısını; "Muhalefet iktidarın arzusunu yerine getirecek!" sözleri ile özetledi.

"İktidarın, erken veya zamanında ya da geç bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, karşısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediği bilinen bir sır." diyen Altaylı, "Peki muhalefet daha doğrusu ana muhalefet, iktidarın bu arzusunu yerine getirecek mi! Baştan söyleyelim, 'Evet' niyet bu." ifadesini kullandı.

"İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyeceği kesin gibi..." iddiasını öne süren Fatih Altaylı, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde kafalar artık netleşti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak masasına partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak götüreceği isim Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Masa bu ismi kabul eder mi etmez mi açıkçası bilmiyorum. Ancak gelen bilgilere göre İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu ismine itiraz eden taraf olmayacağı ve Kemal Bey’e destek vereceği neredeyse kesin gibi." dedi.

'Büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı gün kamuoyuna bir liste de sunacağını öne süren Altaylı, şöyle devam etti:

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, tek kişi olarak halkın önüne çıkmayacak. Kemal Bey ile birlikte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da sahneye çıkacaklar.

Cumhurbaşkanı yardımcılarından 1 numaralı olan mutlaka Sünni bir isim olacak. Mesela Temel Karamollaoğlu gibi bir isim Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak karşımıza çıkarsa kimse şaşırmasın. Ve Kılıçdaroğlu’nun yardımcıları ve kabinesinin ana hatları da büyük ölçüde vitrine çıkacak. Altılı masanın katkısı en çok burada görülecek.

Ve büyük bir sürpriz olarak Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nun vitrine çıkardığı ekip içinde yer almayacak.

Akşener, 3 yıl içinde geçilmesi planlanan parlamenter rejim için hazırlanacak ve siyaseten çok aktif olacak. Ancak Kılıçdaroğlu kabinesinde İyi Parti’nin ciddi bir ağırlığı olması planlanıyor.

Bu arada şunu da söyleyeyim, Kılıçdaroğlu’nun tüm bu çalışmaları çok ciddi biçimde izleniyor, kayda alınıyor.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bundan bir rahatsızlığı yok. Tabii yine de altılı masanın tavrı önemli. Kılıçdaroğlu masadaki herkesi dinlemeden karar vermeyecek.