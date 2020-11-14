Fas ile Polisario Cephesi arasındaki 30 yıllık sorun yeniden büyüyor

İSTANBUL (AA) - HALİD EL-MECDUB - Fas ile Polisario Cephesi arasındaki yaklaşık otuz yıllık ateşkesin ardından Batı Sahra'daki Kerkerat Sınır Kapısı yeniden silahlı çatışmalara sahne oldu.

Polisario Cephesi'ne bağlı unsurların, 21 Ekim'den bu yana Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemesi nedeniyle bir süredir Rabat yönetimi ile Polisario arasında gerginlik yaşanıyor.

Fas dün Polisario Cephesi'nin Kerkerat Sınır Kapısı'nda son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Fas yönetimi, bu operasyonun, saldırı amacı taşımadığını ve meşru müdafaa dışında silaha başvurulmayacağını vurgulamasına karşın, Polisairo Cephesi "savaş çıktı" açıklaması yaparak, söylemlerini sertleştirdi.

Rabat ile bazı Afrika ülkeleri arasında ekonomik bağlantıyı sağlayan Kerkerat Sınır Kapısı üzerindeki anlaşmazlığın ardından 1991'de Polisario Cephesi ile Fas arasında ateşkese varıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), ekim ayında "ilgili taraflara" sağduyulu olma ve Kerkerat Sınır Kapısı'ndaki gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Batı Sahra bölgesindeki BM misyonunun, sınır kapısındaki kamyonlar ile aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin geçişinin engellendiğini gözlemlediğini belirtti.

Faslı yetkililer, iki taraf arasındaki Batı Sahra bölgesinin egemenliği konusundaki anlaşmazlığın bir parçası olarak, Polisario Cephesi'ni geçişleri engellemek için silahlı kişileri sınır kapısına göndermekle suçluyor.

- "Müdahaleden başka seçenek yoktu"

AA muhabirine konuşan Faslı güvenlik uzmanı Muhammed Akdid, Fas silahlı kuvvetlerinin Polisario Cephesi ile tüm seçenekleri tükettikten sonra bu adımı attığını söyledi.

Akdid, "Ordunun, Polisario'nun askerden arındırılmış tampon bölgede silah zoruyla sınır kapısını kapatmaya devam etmesinin ardından müdahale etmekten başka seçeneği yoktu." dedi.

Polisario Cephesi'nin, BM'nin 'sınır geçişinden çekilmeye yönelik' tüm çağrılarını kulak ardı ettiğini söyleyen Akdid, Fas'ın askeri adımdaki sabrına rağmen Polisario Cephesi'nin, gerilim ve savaş ilanında bulunduğunu belirtti.

Faslı yetkililerin, yıllardır olduğu gibi, olaylara itidalli yaklaşacağını kaydeden Akdid, Fas'ın uluslararası meşruiyet ve BM kararlarına da bağlı kalacağını ifade etti.

- Olaylar Fransa ve İspanya yatırımlarını etkilenecek

Faslı araştırmacı Abdulmecid Belgazal da Kerkerat Sınır Kapısı'nda geçişleri engellemenin ardındaki amacın Fas'ı, Polisario Cephesi ile askeri çatışmalara doğru itme olduğunu değerlendirdi.

Belgazal, "Provakatif duyuru, (savaş ilanı) yaklaşık 30 yıllık sükunetin ardından Batı Sahra dosyasını uluslararası sahnenin ön saflarına yeniden konumlandırıyor." ifadelerine yer verdi.

Olayların ticaret hareketi üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik de Belgazal, bu durumdan en çok Moritanya limanlarına bağlı olan Fransa ve İspanya yatırımlarının etkileneceğini vurgulayarak, Fas'a ithalatın durması durumunda da Moritanya'nın da bu durumdan nasibini alacağını söyledi.

Faslı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Halid eş-Şeyyat da kamyonların Kerkerat Sınır Kapısı'ndan Fas'a geçişinin engellenmesinin geçici olarak bir etkisi olacağını, uzun vadede ise etkisinin olmayacağını vurguladı.

Moritanya makamlarına, "ekonomik çıkarlarını koruması" çağrısında bulunan Şeyyat, Fas'tan yolu engelleme stratejisinin uzun süre başarılı olmayacağını ifade etti.



- Bölge, gerginlik ve istikrarsızlık döngüsüne atılıyor

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Muhammed el-Hamleyşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fas ile Moritanya arasındaki uluslararası yolu sabote etme girişimi, ticaret hareketine zarar verme amacının ötesine geçiyor." ifadelerine yer verdi.

"Polisario Cephesi'nin bu çaresiz intihar girişimi adımlarıyla karşı karşıya kalan bölge, gerginlik ve istikrarsızlık döngüsüne atılıyor." sözlerine yer veren Hamleyşi, bu adımların Fas'ın çıkarlarına kısmen ve geçici olarak zarar verebileceği değerlendirmesinde bulundu.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.



