Faruk Kacır kimdir, nerelidir? PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Müdürü Fakur Kacır

Faruk Kacır kimdir? 1982 yılında İstanbul Beyoğlu’nda doğan Faruk Kacır, aslen Giresun Şebinkarahisarlıdır. Orta ve lise öğrenimini Sarıyer İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam ve Halkla İlişkiler bölümünde başladığı yüksek öğrenimini 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüne yatay geçiş yaparak buradan mezun oldu. Daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Üniversite öğrenimi sırasında uluslararası petrol ve danışmanlık şirketlerinde çalıştıktan sonra 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nda Halkla İlişkiler Uzmanı olarak göreve başladı.

2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. de sırasıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Pazarlama Satış Müdürlüğü ile Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından, 2016 yılında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

2020 Temmuz ayı itibariyle PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne atandı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında üyelikleri bulunan Kacır evli ve iki çocuk babasıdır.