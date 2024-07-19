Farelerde ömrü yüzde 25 uzatabilecek ilaç bulundu!
Bilim adamları laboratuvar farelerinin ömrünü uzatabilme ihtimali olan bir ilaç keşfetti.
Bilim adamları laboratuvar farelerinin ömrünü uzatabilme ihtimali olan bir ilaç keşfetti.
İlacın insanların yaşlanmasını da yavaşlatabileceği belirtildi. Araştırmada, yaşlanmayı tetiklediğine inanılan protein grubundan Interlökin-11’e karşı bir antikor olarak geliştirilen ilacın laboratuvar hayvanlarında başarılı olduğu ve ömürlerini tıbben yüzde 25 uzatma ihtimali olduğu ifade edildi.