Faranjit nedir?

Alerjenlerden ileri gelen faranjit, bakterilerin sebep olduğu faranjit, virüslerin sebep olduğu faranjit, nezle veya grip gibi üst solunum yolları sırasında farinks üzerinde oluşan akıntıların yaptığı tahrişe bağlı faranjit en sık görülenlerdir.

Sigara içilmesi faranjit için ideal bir ortamdır. Sigara içenlerin % 60’ında faranjit görülür. Bununla birlikte aşırı acı ve ekşi tüketimi bunun alışkanlık haline getirilerek sürekli yapılması farinks te tahribata sebep olur ve kronik faranjit için uygun zemin hazırlar.

Alkollü kişilerin kronik faranjite yakalanma ihtimali çok yüksektir.

Çok tozlu veya çok kirli ortamlarda sürekli bulunmak, klimaların çok fazla çalıştığı atmosferlerde sürekli ve uzun kalmak, geceleri ağızı açık uyumak, burun yerine ağızdan nefes almak akut veya kronik faranjit hastalığı için uygun ortamlarıda hazırlamış olur.

Öğretmen hastalığı

Halk arasında “Öğretmen Hastalığı” olarak tabir edilmesinin nedeni Öğretmenlerin sürekli olarak tebeşir tozuna maruz kalmaları dolayısı ile, bu tozlarla birlikte farinks bölgesine ulaşan bakteriler veya virüslerin bölgede kolaylıkla infeksiyona sebep olmaları yüzünden, öğretmenlerin sıklıkla faranjit’e yakalanmalarına ve genelde de sürekli aynı ortamda bulunma zorunluluğundan hastalık kronik hale dönüşmektedir. Çeşitli sebeplerle oluşan, uzun süreli burun tıkanıklıkları sırasında nefesin ağızdan alınması zorunluluğu da faranjit riskini arttırmaktadır. Onun için burun tıkanıklığının sebeplerinin tespit edilerek, bu sebeplerin ortadan kaldırılması tavsiye edilmektedir.

Faranjitin, alerjik sebeplerden kaynaklanan türü dışındaki türleri bulaşıcıdır.