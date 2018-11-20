THY- Euroleague
0553 313 94 23

Farah'tan piste dönüş sinyali

- Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah:"(Pist yarışlarına dönme ihtimali) 2019'da Londra Maratonu sonrası Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre ya da maratona katılabilirim. Her şey yolunda giderse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 bin metrede koşabilirim"

20 Kasım 2018 Salı 18:04
Farah'tan piste dönüş sinyali

ANKARA (AA) - Dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, 2017'de veda ettiği pist yarışlarına, 2019 Dünya Şampiyonası veya 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dönebileceğini söyledi.

2017 Dünya Şampiyonası'nın ardından uzmanı olduğu 5 bin ve 10 bin metre disiplinlerini bırakarak maraton yarışlarına yönelen Farah, İngiliz basınına, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki Somali asıllı sporcu, pist yarışlarına dönme ihtimali hakkında "10 bin metrede koşmam mümkün. Hala madalya kazanabileceğimi hissediyorum. Madalya fırsatım olursa bunu geri çevirmem." yorumunu yaptı.

Bu yıl Chicago Maratonu'nda Avrupa rekoru kıran Farah, "Ne yapacağıma emin değilim ama 2019'da Londra Maratonu sonrası Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metre ya da maratona katılabilirim. Her şey yolunda giderse 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 10 bin metrede koşabilirim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:04
  1. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası
  2. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  3. Atletizm
  4. Muhammed Farah

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikten 853 futbolcu yararlanacak
    1. Bedelli askerlikten 853 futbolcu..
    2. İngiltere Dışişleri Bakanlığı:..
    3. Sokak ortasında kanlı infaz! Kafasına..
    4. AB ve Türkiye reform çabalarını ele..
    5. Polis olma yaşı kaç?
    6. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    7. 'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride..
    8. Botan Vadisi'nde "Karadeniz rüzgarı"..
    9. Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli
    10. "Zorlu sürece iyi bir giriş yapmak..
    11. Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik..
    12. TBMM Genel Kurulu
    13. Kayseri'de tramvayla okul servisi..
    14. Polisi yaralayan sürücü uyuşturucu..
    15. Kayseri’de boşanmak isteyen eşini..
    16. Kayseri’de tramvay öğrenci servisine..
    17. Nissan'ın üst yöneticisinin tutuklanması
    18. Kedilerin ısınması için yakılan soba..
    19. Islak saçla uyumanın olumsuz etkileri
    20. Piyasalarda gün sonu
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı