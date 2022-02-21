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Gündem Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gündem

Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 11:11:00 -
Falyalı cinayetine ilişkin gözaltındaki 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye sevk edildi.

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

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