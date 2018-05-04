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Faik Öztürk, milletvekili aday adayı oldu

İş adamı Faik Öztürk, Elazığ'dan MHP milletvekili aday adayı oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:05
Faik Öztürk, milletvekili aday adayı oldu

24 Haziran seçimleri öncesinde MHP Milletvekilli adaylık başvuruları sona erdi. MHP Elazığ Milletvekili Adaylığı için toplam 18 kişi müracaat yaptı.

FAİK ÖZTÜRK ADAY ADAYI OLDU

Müracaatların son saatlerinde ise Şarkıcı Safiye Soyman'la birlikte olan iş adamı Faik Öztürk, MHP Genel Merkezine giderek MHP Elazığ Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

MÜRACAATI KENDİSİ YAPTI

MHP Elazığ İl Teşkilatından alınan bilgiye göre İş adamı Faik Öztürk, gerekli olan tüm evraklarını toplayarak adaylık müracaatını resmen yaptı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:05
  1. Elazığ
  2. Safiye Soyman

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