Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın finalleri 22 Ağustos’ta yapılacak

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Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlileri arasında her ilde düzenlenen 17’nci Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye finalleri 22 Ağustos’ta Van’da yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik düzenlediği Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının bu yıl 17’ncisi gerçekleştiriliyor. İlk olarak illerde yapılan yarışmalarda birinci olan din görevlileri daha sonra bölge finallerinde yarıştı. Yarışmanın bölge elemeleri sonucunda farklı illerden 10 din görevlisi finale kalmayı başardı.

Finalinin 22 Ağustos 2021 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesi Ulu Camii’nde gerçekleştirileceği yarışmada jüri üyeleri; makam, tavır, eda, ses, fonetik, diksiyon, tecvit, nefes, mimik ve temsil üzerinden değerlendirme yapacak. Yarışmacılar, ezanlarını Saba, Uşşak, Rast ve Hicaz makamlarının herhangi birinden okuyabilecek.

Jüri üyeleri belli oldu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca’nın jüri başkanlığını yapacağı yarışmanın finalinde jüri üyeliğinde ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Faysal Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Müezzin Kayyımı Mehmet Hadi Duran ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Koro Şefi Ali Osman Alaca yer alacak. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılış merasiminde takdim edilecek.