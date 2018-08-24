Eylülde ‘SAHA’ya iniyorlar

EKONOMİ SERVİSİ

Farklı ülkelerden resmi ve özel kurum temsilcilerinin de katılacağı fuarda, üreticilerle satın alma heyetleri bir araya gelecek. Fuar süresince ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik işbirliği anlaşmalarının yapılması, networklerin kurulması, iş fikirlerinin geliştirilmesi de bekleniyor. İki yılda bir düzenlenmesi planlanan fuarda, yabancı katılımcı firma sayısının artması öngörülüyor.

YÜZDE 65’İ YERLİ

SAHA İstanbul’un, Mart 2015’de kurulduğunu ve 302 üye ile Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyleyen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayinde son 15 yılda yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 65’lere çıktığını söyledi.

SAHADA GÜÇLÜYSENİZ MASADA SÖZÜNÜZ GEÇER

Fuara destek veren İstanbul Ticaret Odası’nın Meclis Başkanı Öztürk Oran, savunma sanayinde, havacılık ve uzay teknolojilerindeki her yeniliğin, çok geniş bir mecrada etkili olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkenin masada sözünün geçmesi, sahadaki gücüyle doğru orantılı. Milli gücün en önemli unsuru, ülkenizin savunma kapasitesinde yatıyor. SAHA İstanbul da milli gücümüzü ileri taşımak noktasındaki azim ve kararlığın bir neticesi. SAHA İstanbul, savunma ve havacılığın Türkiye’deki kümelenme adresi” dedi.