Eylülde ‘SAHA’ya iniyorlar
Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisine yönelik üretim yapan firmaları bir araya getirecek olan SAHA EXPO 2018, 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. 135 firmanın katılacağı fuarda hemen hemen tüm yerli şirketler ürünleri ile görücüye çıkacak.24 Ağustos 2018 Cuma 10:48
EKONOMİ SERVİSİ
Farklı ülkelerden resmi ve özel kurum temsilcilerinin de katılacağı fuarda, üreticilerle satın alma heyetleri bir araya gelecek. Fuar süresince ulusal ve uluslararası ölçekte stratejik işbirliği anlaşmalarının yapılması, networklerin kurulması, iş fikirlerinin geliştirilmesi de bekleniyor. İki yılda bir düzenlenmesi planlanan fuarda, yabancı katılımcı firma sayısının artması öngörülüyor.
YÜZDE 65’İ YERLİ
SAHA İstanbul’un, Mart 2015’de kurulduğunu ve 302 üye ile Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu söyleyen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, savunma sanayinde son 15 yılda yerlilik oranının yüzde 20’lerden yüzde 65’lere çıktığını söyledi.
SAHADA GÜÇLÜYSENİZ MASADA SÖZÜNÜZ GEÇER
Fuara destek veren İstanbul Ticaret Odası’nın Meclis Başkanı Öztürk Oran, savunma sanayinde, havacılık ve uzay teknolojilerindeki her yeniliğin, çok geniş bir mecrada etkili olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkenin masada sözünün geçmesi, sahadaki gücüyle doğru orantılı. Milli gücün en önemli unsuru, ülkenizin savunma kapasitesinde yatıyor. SAHA İstanbul da milli gücümüzü ileri taşımak noktasındaki azim ve kararlığın bir neticesi. SAHA İstanbul, savunma ve havacılığın Türkiye’deki kümelenme adresi” dedi.
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