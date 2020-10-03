Eylül ayında en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv sektörü, geçen ay 2 milyar 605 milyon 33 bin dolar ile en çok ihracat yapılan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörüne 2 milyar 605 milyon 33 bin dolarlık ihracat imzalandı.

Otomotiv sektörünü 1 milyar 797 milyon 606 bin dolar ile hazır giyim , 1 milyar 633 milyon 212 bin dolar ile kimya ve ürünler takip etti.

Eylül ayında ihracatta en yüksek artış yüzde 331,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Sanayi grubunda ise Türkiye'nin toplam ihracatı geçen ay yüzde 6 artarak yüzde 82,3 gerçekleştirerek 277 milyon 958 bin dolar ihracat yaptı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubu yüzde 7,1 artarak 2 milyar 220 milyon 697 bin dolara, toplam ihracatta yüzde 2,8 pay alan madencilik grubu 421 milyon 3 bin dolara yükseldi. Dolar yüzde 19.1 artışla. ihracat yapıldı.

İhracatta ilk 10 ülkenin payı yüzde 49,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,6 oldu. Eylül ayında en çok ihracat yapan ilk 3 ülke 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 143 milyon dolar ile İngiltere ve 947 milyon dolar ile ABD oldu. İhracatta ilk 10 ülkenin payı yüzde 48,6 olurken, ilk 20 ülkede bu oran yüzde 66,1 oldu.

Yılın ilk dokuz ayında en çok ihracat yapan ilk 5 ülke 11,28 milyar dolarla Almanya, 7,55 milyar dolarla İngiltere, 7,24 milyar dolarla ABD, 6,24 milyar dolarla Irak ve 5,53 milyar dolarla oldu. ile İtalya oldu. Eylül ayında ülke gruplarına göre ihracatta en büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin payı, Eylül ayında 6.77 milyar dolarlık hacim ile yüzde 42.3'e yükseldi.

AB dışındaki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının ihracat içindeki payı yüzde 56,5 oldu. Diğer ülke gruplarına bakıldığında ise Eylül ayında Yakın ve Orta Doğu ülkeleri yüzde 4,7 azalarak 2,8 milyar dolara, tüm Afrika kıtasına yüzde 3,7 azalarak 1,36 milyar dolara, Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 6,8 geriledi. 1,23 milyar dolar artışla ihracat gerçekleştirildi.

Eylül ayında 58 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapılan ilk 5 il ise 6 milyar 399 milyon dolar ile İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolar ile Bursa, 1 milyar 225 milyon dolar ile Kocaeli, 860 milyon dolar ile İzmir ve 762 milyon dolar ile Gaziantep oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 147 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 64 artışla 21 milyon dolara ulaşan Rize ve yüzde 51 artışla 75 milyon dolar ihracat yapan Şırnak oldu. Kastamonu madencilik sektörü ihracatını 39 katına çıkardı. Şırnak'ta Yaş Meyve ve Sebze sektörü ihracatını yüzde 376 artırırken, Rize'de Balıkçılık ve Hayvansal Ürünler sektörü ihracatını yüzde 183 artırdı.

Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata olumlu yansıdı. Eylül ayında paritedeki artışın olumlu etkisi 475 milyon dolar oldu. Yılın ilk dokuz ayında paritedeki artışın olumlu etkisi 38 milyon 521 bin dolar oldu.