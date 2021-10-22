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Aktüel Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Aktüel

Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 19:18:00 -
Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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