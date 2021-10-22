Eylem hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.