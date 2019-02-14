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E.Yeni Malatyaspor’da kale Ertaç’ın

E.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:55
E.Yeni Malatyaspor’da kale Ertaç’ın

E.Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, uzun bir aradan sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de yeniden kaleyi devralacak.


Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 28 karşılaşmada görev alan ve başarılı bir performans ortaya koyan Ertaç Özbir, 2018-2019 sezonuna da güzel bir başlangıç yapmıştı. Bu sezon 6 Süper Lig maçında kaleyi koruyan başarılı eldiven, uzun bir sakatlık süreci sonrası tedavisinin ardından Antalya’da gerçekleştirilen devre arası kamp çalışmalarında yer aldı.


Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmada görev alan Ertaç Özbir, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan A.Konyaspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek, cezalı duruma düşen Benin asıllı kaleci Fabien Farnolle’nin yokluğunda Beşiktaş karşılaşmasında görev alacak. Süper Lig’de 138 günlük aranın ardından yeniden sahalara dönen Ertaç Özbir, ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında kaleyi korumuş ve 1 gol yemişti. Başarılı eldiven, ligin ikinci haftasında oynanan ve 1-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.


Ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da kaleyi koruyan Özbir, dördüncü haftada Malatya’da oynanan ve 1-0 kaybedilen Atiker Konyaspor karşılaşmasında da kalede yer aldı.


Ligin beşinci haftasında İstanbul’da oynanan ve 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Ertaç, ligin altıncı haftasında Malatya’da oynanan ve 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında da görev aldı.


Ligin yedinci haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kaleyi Fabien Ceddy Farnolle’e devreden Ertaç Özbir, uzun bir sakatlık döneminin ardından devre arası kamp çalışmalarında yer aldı. Başarılı eldiven, Farnolle’nin cezalı duruma düştüğü haftada, 15 Şubat Cuma günü Malatya’da oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında görev alacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:55
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