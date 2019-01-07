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Evlilikte bunlara dikkat edin

Evlilikte dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik...

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:08
Evlilikte bunlara dikkat edin

● İnsan refikasına sevgi, anlayış ve saygıda kusur etmemeye çalışmalı. Birbirlerinin fedakârlıklarına minnettar ve duydukları güvene sadık kalmalı.

Ayrıca onlar..

● Ev ve kişisel temizliğe önem verirler.

● Birbirlerinin eşyalarına özenli davranırlar.

● Birbirlerine daima güleryüzlüdürler.

● Dürüsttürler.

● Birlikte ibadetin, birlikte hüznün, birlikte sevincin tadına varmışlardır.

● Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalarak bu durumun evin havasını bozmasına fırsat vermezler.

● Tehlikeli, incitici, küçültücü şakalar yapmazlar.

● Aile sorumluluklarını adil paylaşırlar.

● Sık sık hediyeleşirler.

● Yemeği ailece birlikte yemeye titizdirler. Yoklukta yerinmez, varlıkta şımarmazlar.

● Rızkı verenin de kısanın da Yaradan olduğunu bilirler. Kendilerinin çalışarak rızka vesile olduklarının idrakindedirler.

● İsraftan kaçınırlar.

● Yemeği ailece birlikte yemeye titizdirler.

● Birbirlerinin anne babalarına ve akrabalarına saygılıdırlar. “Benim ailem..” “Senin ailen..” “Bizimkiler..” “Sizinkiler..” gibi ayrımcı ötekileyici kavramlarla konuşmamaya çalışırlar.

● Çocukları kendi isteklerine alet ederek, onları birbirlerine karşı kullanmazlar.

● Eşler birbirlerine moral verir, hep desteklerler. Mutlu çiftler birbirlerini her fırsatta teşvik ederler. Özellikle sıkıntılı günlerde hep birbirlerinin yanındadırlar.

● Sevgi, anlayış ve saygıda kusur etmemeye çalışırlar.

● Konuşurlarken birbirleriyle zıtlaşmaktan kaçınırlar. Aykırılıklarda uzlaşmaya, onun yolunu bulmaya isteklidirler. Aykırılıkları değil, birlikteliklerini ön plana çıkarırlar.

● Çocuk eğitiminde birlikte hareket eder, birbiriyle çelişkiye düşmekten kaçınırlar. Disiplin konusunda tutarlı hareket ederler. Her ikisinin de uyacağı kurallar vardır.

● Mutlu eşler birbirlerini üzen davranışlardan kaçınırlar.

● Birbirlerinin yaptıklarını küçümsemezler.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:08
  1. evlilikte dikkat edilmesi gerekenler

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