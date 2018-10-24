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Evliler daha uzun süre yaşıyor

Boşanma oranları yükseldikçe en büyük zararı,çocuklar görüyor.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
Evliler daha uzun süre yaşıyor

Büyük Biritanya'da ailelerin % 20’si, anne ve çocuktan (nadiren baba ve çocuk) oluşuyor. Doğan her üç bebekten biri ise evlilik dışı dünyaya geliyor. Bu çocukların yarısı babasız büyüyor. Amerikalı beyaz çocukların % 30'unun anne babası ayrı yaşıyor. Siyâhîlerde ise bu oran % 60'a çıkıyor. Bunun taklit edilecek neresi var?

Öte yandan bazıları boşandıktan sonra daha mutlu bir evlilik yapacaklarını zannediyorlar. Bu zanlarının gerekçesi ise artık evlilik tecrübesi sahibi olmaları. Oysa ikinci evliliklerin % 59’u boşanma ile sonuçlanıyor.

Durun bu kadar karamsar tablodan sonra kendi kendinize "En iyisi bekar kalmak.." diye düşünmeyin. İstatistiklere göre evli olanlar bekarlara oranla ortalama 5 yıl daha fazla yaşıyorlar. Elbette vadeyi takdir Cenab-ı Hakk'ın. Sonuçta verdiğimiz rakam bir istatistik sonucu. Ancak dayanağı da güçlü: çünkü mutlu bir aile hayatı, insanların birbirine daha fazla özen göstermesine yol açıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:28
  1. evlilik
  2. boşanma
  3. çocuk
  4. mutlu aile hayatı

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