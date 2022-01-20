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Aktüel Evlerini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Evlerini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, evlerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 22:52:00 -
Evlerini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, evlerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı sigara ve sigara ürünleri ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Pınarlı Mahallesi'nde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 406 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron, 25 bin 980 tütünle doldurulmuş makaron, 79 tütün basma makinası, 64 sökülmüş TAPDK bandrolü, 41 kilogram tütün ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin, tespit edilen adreslerde kaçak sigara üretimi için imalathane kurdukları, seri üretim marifetli kompresörlü özel makineler kullanarak açık kıyılmış tütünü makaronlara doldurarak satışa hazır sigara paketleri haline getirdikleri belirlendi.

Olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

 

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