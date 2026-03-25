Evleri uyuşturucu serasına, tuvaletleri laboratuvara çevirmişler: 36 gözaltı
Evleri uyuşturucu serasına, tuvaletleri laboratuvara çevirmişler: 36 gözaltı

Evleri uyuşturucu serasına, tuvaletleri laboratuvara çevirmişler: 36 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince evlere kurulan özel düzeneklerle uyuşturucu yetiştiren şüphelilere yönelik 40 adrese düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 9-15 Mart tarihleri arasında belirlenen 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, evlerin içine uyuşturucu yetiştirmek amacıyla kurulan özel iklimlendirme sistemleri tespit edildi. Aramalarda 4 kilo 886 gram skunk, 973 gram esrar, 271 kök kenevir, 1 kilo 309 gram kenevir tohumu, 84 gram bonzai, 75 gram metamfetamin, 40 sentetik ecza hap, 11 hassas terazi, 13 öğütücü, muhtelif iklimlendirme sistemleri ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 239 tabanca fişeği, 5 şarjör, 1 dedektör ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 22 sikkeye el konuldu.

Operasyon anı kamerada
Kaydedilen operasyon görüntülerinde, ekiplerin adreslere baskın anları, dedektör köpek eşliğinde yapılan aramalar ve evlerin içindeki odalara kurulan ışıklı ve havalandırmalı uyuşturucu seraları yer alıyor. Zanlılardan bazılarının tuvaletlerini de laboratuvara çevirdikleri görüldü.
Operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 31 şüpheli ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

