0553 313 94 23

Evkur Yeni Malatyaspor yeni transferlerini kampa yetiştirmek istiyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer sezonunun başlamasıyla birlikte anlaşılan oyuncularla da birer birer masaya oturulacağı bildirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:13
Evkur Yeni Malatyaspor yeni transferlerini kampa yetiştirmek istiyor

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer sezonunun başlamasıyla birlikte anlaşılan oyuncularla da birer birer masaya oturulacağı bildirildi.


Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen isimlerden Moryke Fofana ile anlaşma sağlanırken, Manu, Aminu, Emrah Başsan ve Mendes ile de görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.


Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile imza aşamasına geldiği belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.


Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan diğer isimler Akhisarspor’lu Manu, Erzurumsporlu Emrah, Kayserisporlu Mendes ve Ç.Rizesporlu Aminu ile ise görüşmelerin sürdüğü belirtildi.


Bu sezon Avrupa kuplarında mücadele edecek olması nedeniyle yeni sezon çalışmalarına erken başlayacak olan sarı-kırmızılılar, isimleri geçen oyunculara imza attırarak ilk etap kampına yetiştirmek istiyor.


Bu arada 10 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği Evkur Yeni Malatyaspor’da iç transfer görüşmeleri de bugün başladı.


Sarı-kırmızılı yönetimin ilk etapta kiralık oyuncular Kamara, Guilherme ve sözleşmesi sona eren Murat Yıldırım ile yeniden masaya oturacağı ifade ediliyor.


Gevrek yönetimi Kamara için kulübü Fulham’a 1,5 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında ara karar
    1. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    2. Borsa ilk yarıda yükseldi
    3. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    4. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    5. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    6. Günün ilk yarısında en çok değer..
    7. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    8. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    9. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    10. Borsada günün ilk yarısı (2)
    11. Günün ilk yarısında şehir..
    12. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    15. Aile Terapisti Psikolog Tülay..
    16. Borsada günün ilk yarısı (1)
    17. Isparta’daki Atlı Dayanıklılık..
    18. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası..
    19. Malatyalı güreşçi Emir Ömer Bozdağ..
    20. Hatay Devleti Meclis binasını valilik..
    21. Bolkar Dağları’ndaki göllere ziyaretçi..
    22. Murzioğlu: “Ne kadar övünsek az”
    23. ‘Aile kurmak istiyorum, bizi yakmayın’..
    24. İtalya’dan madalya ile döndüler
    25. 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının..
    26. Helva Şenliğinde coşkulu final
    27. Darıca’da sel sonrasında yaralar..
    28. Tarsus’ta hırsızlar, gazinin aracını..
    29. Bilecik SMMMO’nun kazanını Ertuğrul..
    30. Kütahya’da ’Yabancıları Geri Gönderme..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!