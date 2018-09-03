THY - Konya
0553 313 94 23

Evinizi yenilemek sizin elinizde

Evinizin, odanızın görünümünden artık sıkıldıysanız birkaç ekonomik hamle ile daha güzel bir hale getirebilirsiniz.

03 Eylül 2018 Pazartesi 18:11
Evinizi yenilemek sizin elinizde

Mobilyaları yeniden düzenlemek hem bedelsiz, hem oldukça zevklidir. Sıkıldıysanız yerlerini değiştirin.

Bir fincan veya çorba kasesine çalışma odanızda veya farklı bir alanda değişik bir işlev yükleyebilirsiniz.

Takımı kırılan ve tek kalan bir mutfak eşyasını böylece atmaktan kurtulmuş olursunuz.

Saten bir kurdele ve bir yapıştırıcı ile el emeği bir abajur başlığı ya da perdelerinize fiyonklar yapabilirsiniz. Sabitlemek için üstünden sıcak ütüyle geçmeniz yeterli olacaktır.

Kullanmadığınız ama desenini beğendiğiniz bir yatak örtüsünden perde dikebilirsiniz. Örtü pencere ölçünüze kısa gelirse, dikey olarak ikiye kestiğiniz perdenin kenarlarına uygun renklerde farklı kumaştan bitiş bantları geçirin. Rustik askı borularına klipsleyin.

İncik boncukları, renk uyumuna dikkat ederek dizip basit bir avizeyi, çocuk odası için çok cazip bir hale sokabilirsiniz. Ne demek istediğimiz işte hemen sağda...

Kişinin evini sevmesi ve biraz da yetenek sahibi olması, üç-on paraya onu baştanbaşa yenilemesi için yeter de artar bile.. İnce zevk sahibi hanımlar akla hayale gelmedik tasarımlar geliştirip, uygulamalar yaparak yuvasını daha bir keyifle yaşanır hale getirebiliyor. Bakın meselâ; 

Duvar kağıtları yeniden moda oldu. Sadece yatağın yaslandığı duvarı veya şömine duvarını kağıtla kaplamak, odanızda bir odak noktası yapmanıza yardımcı olacaktır.

Kapı ve pencere pervazlarını parlak beyaza boyamayı deneyin. Odanız olduğundan daha geniş görünecektir.

Kumaş satan mağazalardan alacağınız birer metrelik kumaşlarla dekoratif yastık örtüleri, runnerlar dikebilirsiniz.

Dilerseniz yatak ölçünüzde kestireceğiniz suntayı kaplayarak kendi yatak başınızı bile tasarlayabilirsiniz. Özel efektler için grafik desenler tercih edebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 18:11
  1. ev dekorasyonu
  2. ev yenileme

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlığınız için merdiven çıkın
    1. Sağlığınız için merdiven çıkın
    2. Sünnet yemeğinden yiyen 99 kişi..
    3. Mikrodalga fırın kullanırken bunlara..
    4. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    5. Kuşkonmaza mutfağınızda yer açın
    6. İnanılmaz olay! İngiliz kulübünün..
    7. Başkan Erdoğan yurda döndü!
    8. Gerilimi tırmandıracak tatbikat! Rusya..
    9. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı..
    10. Ağlayan bebeği kucaklamak doğru mu?
    11. İyi ısınmak için...
    12. Kore ve Kıbrıs gazisi Salguman'a son..
    13. Denediği ayakkabı küçük çocuğun..
    14. AK Partili Karaaslan: Hedeflerimize..
    15. Flaş karar! Teknik direktör ile yollar..
    16. Karanfil ağacını biliyor musunuz?
    17. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    18. Irak'ta Meclis Başkanı seçilemedi
    19. Balık ızgaraya nasıl yapışmaz?
    20. Kardemir'den dikkat çeken Karabükspor..
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Erdoğan karşıtları tepiniyor! "Dur Fazıl dur, bir çuval inciri b.. etme!"
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    Suriye sınırına yoğun sevkiyat! Tanklar Hatay'a ulaştı
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek
    Leman Kültür yapılanmasının arkasındaki gerçek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber!
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar
    IKBY seçimleri öncesi flaş karar! Çekiliyorlar